Суд просят признать незаконным всеукраинский опрос Зеленского

Фото: здание ОАСК (РБК-Украина)

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск с просьбой признать незаконным проведение всеукраинского опроса по инициативе президента Владимира Зеленского. Суд решает вопрос об открытии административного дела.

Об этом сообщает сайт ОАСК.

Иск подал житель Ивано-Франковской области. Он просит признать противоправным оглашение опроса 25 октября. Среди других требований в иске - обязать Зеленского воздержаться от действий, связанных с назначением и проведением этого мероприятия на избирательных участках в день местных выборов.

Ранее сообщалось, что всенародный опрос проведут за деньги партии "Слуга народа". Партия заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы.

Напомним, Зеленский решил провести в день выборов 25 октября всеукраинский опрос на избирательных участках. Украинцам предложат пять вопросов: о пожизненном заключении за коррупцию, о свободной экономической зоне на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса, о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.