Суд просять визнати незаконним всеукраїнське опитування Зеленського

Фото: будівля ОАСК (РБК-Україна)

В Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) надійшов позов з проханням визнати незаконним проведення всеукраїнського опитування за ініціативою президента Володимира Зеленського. Суд вирішує питання про відкриття адміністративної справи.

Про це повідомляє сайт ОАСК.

Позов подав житель Івано-Франківської області. Він просить визнати протиправним оголошення опитування 25 жовтня. Серед інших вимог в позові - зобов'язати Зеленського утриматися від дій, пов'язаних з призначенням та проведенням цього заходу на виборчих дільницях у день місцевих виборів.

Раніше повідомлялося, що всенародне опитування проведуть за гроші партії "Слуга народу". Партія укладе договір з компанією, яка проводить соціологічні опитування.

Нагадаємо, Зеленський вирішив провести в день виборів 25 жовтня всеукраїнське опитування на виборчих дільницях. Українцям запропонують п'ять питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, щодо легалізації канабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.