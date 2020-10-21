ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Суд просять визнати незаконним всеукраїнське опитування Зеленського

Київ, Середа 21 жовтня 2020 20:15
Суд просять визнати незаконним всеукраїнське опитування Зеленського
Фото: будівля ОАСК (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) надійшов позов з проханням визнати незаконним проведення всеукраїнського опитування за ініціативою президента Володимира Зеленського. Суд вирішує питання про відкриття адміністративної справи.

Про це повідомляє сайт ОАСК.

Позов подав житель Івано-Франківської області. Він просить визнати протиправним оголошення опитування 25 жовтня. Серед інших вимог в позові - зобов'язати Зеленського утриматися від дій, пов'язаних з призначенням та проведенням цього заходу на виборчих дільницях у день місцевих виборів.

Раніше повідомлялося, що всенародне опитування проведуть за гроші партії "Слуга народу". Партія укладе договір з компанією, яка проводить соціологічні опитування.

Нагадаємо, Зеленський вирішив провести в день виборів 25 жовтня всеукраїнське опитування на виборчих дільницях. Українцям запропонують п'ять питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, щодо легалізації канабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир Зеленський

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся