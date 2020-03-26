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Суд просят арестовать Кожару

Новости » Политика     26.03.2020 - 10:40
Суд просят арестовать Кожару
Фото: Леонид Кожара (wikimedia.org)

В суд поступило соответствующее ходатайство

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отметили в суде, поступило ходатайство следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Сообщаем, что 26 марта 2020 на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кожары", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара был задержан по подозрению в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого.

Как ранее писало РБК-Украина, полиция расследовала гибель Старицкого как самоубийство. Изначально сообщалось, что жительница села Чайки (предположительно супруга Кожары) сообщила о самоубийстве гостя.

На месте полиция обнаружила бывшего гендиректора "Интера" с огнестрельным ранением головы. В качестве вещественного доказательства изъяли пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. Сам Кожара и его супруга в момент выстрела якобы находились в других комнатах.

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