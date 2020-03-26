Суд просять арештувати Кожару

Фото: Леонід Кожара (wikimedia.org)

До суду надійшло відповідне клопотання

До Шевченківському районного суду Києва надійшло клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно колишнього голови Міністерства закордонних справ України Леоніда Кожари. Про це повідомляє прес-служба суду.

Як зазначили в суді, надійшло клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області.

"Повідомляємо, що 26 березня 2020 року на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Кожари Леоніда Олександровича", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара затриманий за підозрою у вбивстві колишнього гендиректора каналу "Інтер" Сергія Старицького.

Як раніше писало РБК-Україна, поліція розслідувала загибель Старицького як самогубство. Спочатку повідомлялося, що мешканка села Чайки (ймовірно дружина Кожари) повідомила про самогубство гостя.

На місці поліція виявила колишнього гендиректора "Інтера" з вогнепальним пораненням голови. Як речовий доказ вилучили пістолет марки Jericho 941 PSL, патрони і гільзу. Сам Кожара і його дружина в момент пострілу нібито знаходилися в інших кімнатах.