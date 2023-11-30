Суд продовжив запобіжний захід експрезиденту компанії "Мотор Січ"

Суд продовжив запобіжні заходи експрезиденту компанії "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву та начальнику одного з департаментів компанії Олегу Дзюбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Згідно з ухвалою суду, Богуслаєв та Дзюба перебуватимуть під вартою без права на заставу до 5 січня 2024 року.

Справа "Мотор Січі"

Нагадаємо, у жовтні минулого року СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва, який був президентом "Мотор Січі". Запорізький завод спеціалізується на виробництві та ремонті двигунів для гелікоптерів та літаків.

Богуслаєва підозрюють в колабораціонізмі, пособництві РФ, перешкоджанні діяльності ЗСУ та постачанні агресору товарів військового призначення. Крім того, йому оголосили підозру за співпрацю з бойовиками "ДНР".

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