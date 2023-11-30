Суд продлил меру пресечения экс-президенту компании "Мотор Сич"

Суд продлил меры пресечения экс-президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и начальнику одного из департаментов компании Олегу Дзюбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Согласно постановлению суда, Богуслаев и Дзюба будут находиться под стражей без права на залог до 5 января 2024 года.

Дело "Мотор Сечи"

Напомним, в октябре прошлого года СБУ задержала Вячеслава Богуслаева, бывшего президентом "Мотор Сичи". Запорожский завод специализируется на производстве и ремонте двигателей для вертолетов и самолетов.

Богуслаева подозревают в коллаборационизме, пособничестве РФ, препятствовании деятельности ВСУ и снабжении агрессором товаров военного назначения. Кроме того, ему объявили подозрение за сотрудничество с боевиками "ДНР".

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