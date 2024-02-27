Суд продовжив Гринкевичу запобіжний захід

За словами радниці з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяни Сапьян, захід було продовжено до 29 березня.

Уточнюється, що відповідне рішення судді ухвалили ще 23 лютого, через день після відхилення Київським апеляційним судом скарги захисту фігуранта на рішення столичного Печерського райсуду стосовно запобіжного заходу для підприємця - щодо тримання під вартою з можливістю внесення 429 тисяч гривень застави.

Що відомо про справу Гринкевича

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, його звинувачують в тому, що пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, щоб повернути майно.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

Також правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців МОУ до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.

Раніше повідомлялося, що 17 січня Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних компаній, оголосили підозри. Трьом фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу.

12 лютого стало відомо, що Державне бюро розслідування заарештувало майно сімʼї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Детальніше про справу та родину Гринкевичів - читайте в матеріалі РБК-Україна.