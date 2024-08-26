Суд продовжив арешт засновнику Telegram Дурову

Затримання Дурова

Ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа французькі силовики затримали засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

Слідство проводить попереднє розслідування та звинувачує його у тероризмі, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей, продажі краденого й сексуальних злочинах проти дітей.

У Франції його також звинувачують у тому, що він не модерував сервіс та не працював зі слідством. Дурову може загрожувати до 20 років ув'язнення.

Водночас адміністрація мессенджера спростувала звинувачення і підкреслила, що компанія працює у правовому полі ЄС.

Про те, що відомо про арешт Дурова у Франції і що буде з Telegram, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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