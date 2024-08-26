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Суд продовжив арешт засновнику Telegram Дурову

Фото: співзасновник мессенджера Telegram Павло Дуров (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Паризький суд продовжив ще на 48 годин термін утримання під вартою співзасновнику Telegram Павлу Дурову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Таким рішенням, за даними ЗМІ, суд збільшив термін його утримання під вартою до 96 годин. За час, що залишився, Дурову мають висунути обвинувачення або випустити на свободу.

Водночас, у процесі розслідування особливо тяжких злочинів, у Франції можуть продовжити арешт до 144 годин.

Затримання Дурова

Ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже у передмісті Парижа французькі силовики затримали засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

Слідство проводить попереднє розслідування та звинувачує його у тероризмі, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей, продажі краденого й сексуальних злочинах проти дітей.

У Франції його також звинувачують у тому, що він не модерував сервіс та не працював зі слідством. Дурову може загрожувати до 20 років ув'язнення.

Водночас адміністрація мессенджера спростувала звинувачення і підкреслила, що компанія працює у правовому полі ЄС.

Про те, що відомо про арешт Дурова у Франції і що буде з Telegram, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Павло Дуров