Суд продлил арест основателю Telegram Дурову

Задержание Дурова

Вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа французские силовики задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Следствие проводит предварительное расследование и обвиняет его в терроризме, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, продаже краденого и сексуальных преступлениях против детей.

Во Франции его также обвиняют в том, что он не модерировал сервис и не сотрудничал со следствием. Дурову может грозить до 20 лет заключения.

В то же время администрация мессенджера опровергла обвинения и подчеркнула, что компания работает в правовом поле ЕС.

О том, что известно об аресте Дурова во Франции и что будет с Telegram, - читайте в материале РБК-Украина.

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