Суд продовжив арешт нардепу Шевченку, якого підозрюють у держзраді

Справа Шевченка

Нагадаємо, ще в листопаді стало відомо, що Євгена Шевченка підозрюють у систематичній інформаційно-підривній діяльності в інтересах Росії. Зокрема, він поширював російську пропаганду про війну в Україні та українських захисників.

Для поширення фейків Шевченко використовував власні канали в YouTube і Telegram.

При цьому він відвідував Білорусь навіть після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну, щоб налагодити схеми закупівлі електроенергії для підконтрольних йому компаній.

Після оголошення підозри для Шевченка обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер нардепу загрожує до 15 років в'язниці.

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