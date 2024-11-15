Нардепу Шевченку обрали запобіжний захід

Народного депутата Євгена Шевченка арештували на 60 діб. Такий запобіжний захід обрав суд у п'ятницю, 15 листопада.

В четвер нардепу Шевченку оголосили про підозру у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Згідно з рішенням суду, Шевченко проведе у СІЗО щонайменше до 11 січня.

Що відомо про справу Шевченка

Народного депутата, який раніше входив до фракції "Слуга народу", запідозрили в систематичній інформаційно-підривній діяльності в інтересах Росії. За даними слідства, він розповсюджував фейки роспропаганди щодо подій в Україні, командування Сил оборони та настрої серед українців.

Для поширення російських наративів Шевченко використовував власні канали у YouTube і Telegram, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ.

Окрім цього, як встановили правоохоронці, Шевченко до та після повномасштабного російського вторгнення відвідував Білорусь та налагодив "схеми" для закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив за "знижкою".

Хто такий нардеп Шевченко

Шевченко потрапив до Верховної Ради 9-го скликання як мажоритарник від "Слуги народу". Ба більше, на виборах 2019 року Шевченко був довіреною особою тоді кандидата на пост президента Володимира Зеленського. Але через скандальну діяльність його виключили з партії та парламентської фракції.

У 2021 році СБУ вже приходила до Шевченка з обшуками. Тоді правоохоронці шукали у нього російські контрабандні товари військового призначення.

Крім того, Шевченко зустрічався з білоруським диктатором Олександром Лукашенком і неодноразово висловлював йому свою підтримку.

Також в інформаційному просторі поширювалась інформація, що Шевченко нібито працює на Головне управління розвідки. Зокрема, начальник ГУР Кирило Буданов в одному зі своїх інтерв'ю заявляв, що нардеп дійсно допомагав розвідці контактувати з Лукашенком. Але, як заявили в розвідслужбі пізніше, Шевченко - не співробітник ГУР.

На початку цього листопала Шевченко у своєму Telegram-каналі закликав українського президента почати переговори з російським диктатором та пригрозив, що інакше - його "змусять піти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.