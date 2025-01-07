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Суд продовжив арешт нардепу Шевченку, якого підозрюють у держзраді

Київ, Вівторок 07 січня 2025 17:27
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Суд продовжив арешт нардепу Шевченку, якого підозрюють у держзраді Фото: Євген Шевченко, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для нардепа Євгена Шевченка. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Суспільне".

Згідно з рішенням суду, Шевченко перебуватиме в слідчому ізоляторі ще щонайменше до 7 березня. При цьому можливість внесення застави для нього не передбачена.

Справа Шевченка

Нагадаємо, ще в листопаді стало відомо, що Євгена Шевченка підозрюють у систематичній інформаційно-підривній діяльності в інтересах Росії. Зокрема, він поширював російську пропаганду про війну в Україні та українських захисників.

Для поширення фейків Шевченко використовував власні канали в YouTube і Telegram.

При цьому він відвідував Білорусь навіть після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну, щоб налагодити схеми закупівлі електроенергії для підконтрольних йому компаній.

Після оголошення підозри для Шевченка обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер нардепу загрожує до 15 років в'язниці.

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