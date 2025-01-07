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Суд продлил арест нардепу Шевченко, которого подозревают в госизмене

Киев, Вторник 07 января 2025 17:27
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Суд продлил арест нардепу Шевченко, которого подозревают в госизмене Фото: Евгений Шевченко, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для нардепа Евгения Шевченко. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Согласно решению суда, Шевченко будет находиться в следственном изоляторе еще по меньшей мере до 7 марта. При этом возможность внесения залога для него не предусмотрена.

Дело Шевченко

Напомним, еще в ноябре стало известно, что Евгения Шевченко подозревают в систематической информационно-подрывной деятельности в интересах России. В частности, он распространял российскую пропаганду о войне в Украине и украинских защитниках.

Для распространения фейков Шевченко использовал собственные каналы в YouTube и Telegram.

При этом он посещал Беларусь даже после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину, чтобы наладить схемы закупки электроэнергии для подконтрольных ему компаний.

После объявления подозрения для Шевченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь нардепу грозит до 15 лет тюрьмы.

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