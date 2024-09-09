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Суд продовжив арешт Гринкевичу-молодшому ще на два місяці

Понеділок 09 вересня 2024 15:14
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Суд продовжив арешт Гринкевичу-молодшому ще на два місяці Фото: Роман Гринкевич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою до 1 листопада 2024 року чотирьом підозрюваним у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для Збройних сил України (ЗСУ). Кожному було визначено розмір застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Як повідомляють джерела РБК-Україна, мова йде про:

  • Романа Гринкевича;
  • Володимира Тимківа;
  • Андрія Колотила;
  • Віктора Кузьмінського.

Кожному підозрюваному було визначено розмір застави: 360 млн, 302 млн, 250 та 160 млн гривень.

В Офісі генпрокурора нагадали, що в межах провадження загалом було повідомлено про підозру 5 особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Також джерела розповіли, що застави за підозрюваних не були внесені й усі четверо наразі перебувають під вартою.

Справа Гринкевичів

У 2023-му Держане бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.

Вже 30 грудня бізнесмену було повідомлено про підозру. Тоді ж суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внести заставу в розмірі більше 429 мільйонів гривень.

А 17 січня підозру оголосили сину бізнесмена Ігорю Гринкевичу й керівникам підконтрольних компаній у створенні та участі у злочинній організації.

Як у тендерах на одяг для ЗСУ перемогли будівельні фірми, чим вони займалися до цього і хто такі Гринкевичі, - у матеріалі РБК-Україна.

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