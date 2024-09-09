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Суд продлил арест Гринкевичу-младшему еще на два месяца

Понедельник 09 сентября 2024 15:14
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Суд продлил арест Гринкевичу-младшему еще на два месяца Фото: Роман Гринкевич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей до 1 ноября 2024 года четырем подозреваемым в уголовном производстве по поставкам некачественной одежды для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Каждому был определен размер залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Как сообщают источники РБК-Украина, речь идет о:

  • Романе Гринкевиче;
  • Владимире Тымкиве;
  • Андрея Колотило;
  • Викторе Кузьминском.

Каждому подозреваемому был определен размер залога: 360 млн, 302 млн, 250 и 160 млн гривен.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в рамках производства в целом было сообщено о подозрении 5 лицам. Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.

Также источники рассказали, что залоги за подозреваемых не были внесены и все четверо сейчас находятся под стражей.

Дело Гринкевичей

В 2023-м Государственное бюро расследований (ГБР) открыло производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды на более чем 1,5 миллиарда гривен.

Уже 30 декабря бизнесмену было сообщено о подозрении. Тогда же суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внести залог в размере более 429 миллионов гривен.

А 17 января подозрение объявили сыну бизнесмена Игорю Гринкевичу и руководителям подконтрольных компаний в создании и участии в преступной организации.

Как в тендерах на одежду для ВСУ победили строительные фирмы, чем они занимались до этого и кто такие Гринкевичи, - в материале РБК-Украина.

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