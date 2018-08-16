Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

Сторона защиты экс-президента готова допросить Николая Азарова

Оболонский районный суд Киева сегодня, 16 августа, продолжил заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом из зала суда передает корреспондент РБК-Украина.

Четверо адвокатов перед заседанием суда принесли в помещение суда большие звуковые колонки.

"Заменить адвоката - это попытка преступной власти ускорить процесс. Мы сейчас сделали заявление в Нацполицию по поводу запрета осуществления адвокатами защиты Виктора Федоровича", - заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Заседание началось с обвинений Сердюка в сторону прокуратуры.

Сердюк также сообщил, что сторона защиты экс-президента готова допросить экс-премьера Николая Азарова.

"Мы обеспечили явку свидетеля Николая Азарова и Ярощука на сегодняшнее заседание, допрос которых, кстати, суд удовлетворил",- сказал Сердюк.

Отметим, на прошлом заседании судья Владислав Девятко постановил назначить адвоката из центра бесплатной правовой помощи.

Сегодня ему не дали возможности высказаться в суде.

Зал судебных заседаний заполнен журналистами.

Напомним, ранее сообщалось, что Оболонский райсуд Киева вызвал экс-президента Виктора Януковича на заседание 16 и 17 августа для участия в судебных дебатах в деле по обвинению его в госизмене.

Ранее Верховный суд (ВС) Украины отказался перевести дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в другой суд и обеспечить его участие в заседаниях.

Также сообщалось, что в делах расстрела активистов на Майдане в феврале 2014 года ожидаются окончательные экспертизы, следствие фактически завершено. Фактически во всех посадовцях времен президентства Януковича добыто разрешения судей на проведение расследования.