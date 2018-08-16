Суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича

Сторона захисту екс-президента готова допитати Миколу Азарова

Оболонський районний суд Києва сьогодні, 16 серпня, продовжив засідання у справі щодо держзради екс-президента України Віктора Януковича. Про це із залу суду передає кореспондент РБК-Україна.

Четверо адвокатів перед засіданням суду принесли у приміщення суду великі звукові колонки.

"Замінити адвоката - це спроба злочинної влади пришвидшити процес. Ми зараз зробили заяву до Нацполіції з приводу заборони здійснення адвокатами захисту Віктора Федоровича", - заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Початок засідання відзначився криками адвоката Сердюка та звинуваченнями в бік прокуратури.

Сердюк також повідомив, що сторона захисту екс-президента готова допитати екс-прем'єра Миколу Азарова.

"Ми забезпечили явку свідка Миколи Азарова та Ярощука на сьогоднішнє засідання, допит яких, до речі, суд задовольнив",- сказав Сердюк.

Зазначимо, на минулому засіданні суддя Владислав Дев'ятко ухвалив призначити адвоката з центру безоплатної правової допомоги.

Сьогодні йому не дали можливості висловитись в суді.

Зал судових засідань заповнений журналістами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Оболонський райсуд Києва викликав екс-президента Віктора Януковича на засідання 16 і 17 серпня для участі в судових дебатах у справі за обвинуваченням його у держзраді.

Раніше Верховний суд (ВС) України відмовився перевести справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича до іншого суду та забезпечити його участь у засіданнях.

Також у справах розстрілу активістів на Майдані у лютому 2014 року очікуються остаточні експертизи, слідство фактично завершене. Фактично по усіх посадовцях часів президентства Януковича здобуто дозволи судів на проведення розслідування.