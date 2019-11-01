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Суд по делу Дубневича объявил перерыв

Новости » Общество     01.11.2019 - 18:15
Суд по делу Дубневича объявил перерыв
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Украина)

Судебное заседание продолжится 2 ноября

Высший антикорупционный суд объявил перерыв в деле народного депутата Ярослава Дубневича. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила судья, судебное заседание продолжится завтра, 2 ноября в 11:30.

Отметим, Дубневича подозревают в завладении гоударственными средствами в размере 93 млн гривен.

Напомним, 31 октября Верховная рада одобрила представление генерального прокурора Руслана Рябошапки для народного депутата Дубневича. После этого, нардепу вручили подозрение в зале парламента.

Генпрокурор сообщил о подозрении Дубневичу в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ранее сообщалось, что нардепу вручат подозрение по делу о выводе из активов "Укрзализныци" 93 млн грн. Еще бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян давал Генеральной прокуратуре показания о влиянии Дубневича на деятельность "Укрзализныци".

Генеральная прокуратура Украны готовила народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах.

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