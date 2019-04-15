Мангер продолжит работать в облсовете

Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

В комментарии журналистам сам Владислав Мангер рассказал, что доволен решением суда

Шевченковский районный суд Киева постановил отказать в продлении срока отстранении от должности подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру. Соответствующее решение приняла судья Наталья Притула, сообщает РБК-Украина.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства прокуратуры о продлении срока отстранения отказать", - сказала судья.

В комментарии журналистам сам Владислав Мангер рассказал, что доволен решением суда.

Прокуроры от комментариев отказались и ушли из зала судебного заседания. В деле на сегодняшнем заседании с'появились новые прокуроры.

Напомним, сторона обвинения в деле Мангера просила отстранить его от должности сроком на два месяца. Сторона защиты утверждала, что, согласно нормам УПК, нельзя продлевать срок отстранения, если он уже истек.

Срок отстранения Владислава Мангера от должности истек еще 6 апреля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Мангер вернулся на работу. По данным источника, Мангер с утра приходил на работу и принимал посетителей, в то же время, по словам его адвокатов, Владислав Мангер находился в реанимации.

Кроме того, на прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева позволил надеть на него электронный браслет. Подозреваемого также обязали явиться к следователю и прокурору по вызову, не выезжать за пределы Херсона без разрешения, сообщать об изменении места нахождения и так далее.