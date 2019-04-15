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Справа Гандзюк: Мангер продовжить працювати головою облради

Новини » Політика    15.04.2019 - 10:32
Справа Гандзюк: Мангер продовжить працювати головою облради
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

У коментарі журналістам сам Владислав Мангер розказав, що задоволений рішенням суду

Шевченківський районний суд Києва ухвалив відмовити в продовженні терміну відстороненні від посади підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру. Відповідне рішення ухвалила суддя Наталя Притула, повідомляє РБК-Україна. 

"Суд ухвалив в задоволенні клопотання прокуратури щодо продовження терміну відсторонення відмовити", - сказала суддя. 

У коментарі журналістам сам Владислав Мангер розказав, що задоволений рішенням суду. 

Прокурори від коментарів відмовились та пішли із зали судового засідання. У справі на сьогоднішньому засіданні з'явились нові прокурори.

Нагадаємо, сторона обвинувачення у справі Мангера просила відсторонити його від посади строком на два місяці. Сторона захисту стверджувала, що, згідно нормам КПК, не можна продовжувати термін відсторонення, якщо він вже стік. 

Строк відсторонення Владислава Мангера від посади стік ще 6 квітня. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Мангер повернувся на роботу.  За даними джерела, Мангер з ранку приходив на роботу і приймав відвідувачів, у той же час, за словами його адвокатів, Владислав Мангер перебував у реанімації.

Крім того, минулого тижня Шевченківський райсуд Києва дозволив надіти на нього електронний браслет. Підозрюваного також зобов'язали з'явитися до слідчого і прокурора за викликом, не виїжджати за межі Херсона без дозволу, повідомляти про зміну місця знаходження і так далі.

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