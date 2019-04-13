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Дело Мангера: заседание по отстранению назначено на понедельник

Новости » Политика    13.04.2019 - 12:37
Дело Мангера: заседание по отстранению назначено на понедельник
Фото: Владислав Мангер (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание состоится в Шевченковском райсуде города Киев

Заседание относительно продления срока отстранения подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера от должности назначено на понедельник на 9 утра. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Мангера Александр Шадрин.

"Назначено на понедельник на 9 утра", - рассказал адвокат. Заседание состоится в Шевченковском райсуде Киева.

Отметим, последнее заседание так и не состоялось, поскольку, по словам защиты, Владислав Мангер находился в реанимации в городе Херсон.

Впрочем, по данным местных СМИ, Мангер уже успел выйти на работу и выздороветь.

Кроме этого, ранее Шевченковский суд рассматривал ходатайство об изменении меры пресечения Владиславу Мангеру на содержание под стражей.

Однако, судья Лидия Щебуняєва удовлетворила ходатайство частично и назначила Мангеру меру в виде ношения электронного браслета, возложив на него ряд обязанностей'язків.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Мангер вернулся на работу. По данным источника, Мангер с утра приходил на работу и принимал посетителей, в то же время, по словам его адвокатов, Мангер еще позавчера находился в реанимации.

Зампредседателя Херсонской ОГА написал заявление об увольнении Заседание суда о продлении срока отстранения Мангера не состоялось
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