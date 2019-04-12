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Мангер вернулся на работу

Новости » Общество    12.04.2019 - 15:09
Мангер вернулся на работу
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Мангер приступил к работе после того, как суд не смог продлить отстранение

Подозреваемый в организации убийства активистки Катерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер сегодня вышел на работу. Об этом сообщает местное издание "Мост".

Сообщается, что, по данным источника, Мангер с утра приходил на работу и принимал посетителей. В то же время, по словам его адвокатов, Мангер еще позавчера находился в реанимации.

Отметим, на этой неделе суд не смог рассмотреть ходатайство об отстранении Мангера от должности, а защита просила перенести заседание из-за того, что он был в реанимации. 6 марта суд отстранял его сроком на один месяц.  

Напомним, на прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева разрешил надеть на него электронный браслет. Подозреваемого также обязали прибывать к следователю и прокурору по вызову, не выезжать за пределы Херсона без разрешения, сообщать о смене места нахождения и так далее.

Кроме того, суд отклонил ходатайство защиты о снижении размера залога.

Мангера подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. В феврале ему назначили залог и отпустили на свободу.

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