Суд продлил срок досудебного расследования убийства "Сармата"

Фото: Виталий Олешко (youtube.com)

Досудебное расследование продлили до 30 июня

Печерский суд Киева продлил срок досудебного следствия по делу убийства активиста Виталия Олешко, известного как "Сармат" еще на один месяц, до 30 июня включительно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Прокуратура просила продлить досудебное следствие, аргументируя необходимостью предоставления дополнительного времени для проведения экспертиз, допросов и других следственных действий.

Сторона защиты возражала, настаивая на том, что на подозреваемых оказывается давление, подозрения необоснованны, доказательств вины их подзащитных недостаточно, а провести полиграф с ними не позволяют. За 9 месяцев, по словам адвокатов, с подозреваемыми так и не проводили следственных действий, зато их постоянно перевозят из ИВС к СИЗО и обратно. Также во время заседания было просмотрено видео обыска у подозреваемого Зеленкина, где по словам защитников ему правоохранители подбросили определенные вещи.

Сами подозреваемые поддержали своих адвокатов. Заседание по просьбе подозреваемых Обухова и Власюка провели в закрытом режиме.

РБК-Украина писало, что Печерский райсуд Киева сегодня, 14 марта, продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 апреля предполагаемому организатору убийства активиста Виталия Олешко Михаилу Сігіді.

Михаила Сігіду задержали в Бердянске 14 сентября. Его подозревают в организации убийства Виталия Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".

Отметим, 31 июля 2018 года, около полудня в Бердянске неизвестный выстрелил в Олешко на улице, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался.