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Суд продовжив термін досудового розслідування вбивства "Сармата"

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 21:14
Суд продовжив термін досудового розслідування вбивства "Сармата"
Фото: Віталій Олешко (youtube.com)

Досудове розслідування продовжили до 30 червня

Печерський суд Києва продовжив термін досудового слідства у справі вбивства активіста Віталія Олешка, відомого як "Сармат" ще на один місяць, до 30 червня включно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Прокуратура просила продовжити досудове слідство, аргументуючи необхідністю надання додаткового часу для проведення експертиз, допитів та інших слідчих дій.

Сторона захисту заперечувала, наголошуючи на тому, що на підозрюваних здійснюється тиск, підозри необґрунтовані, доказів вини їх підзахисних недостатньо, а провести поліграф з ними не дозволяють. За 9 місяців, за словами адвокатів, з підозрюваними так і не проводили слідчих дій, натомість їх постійно перевозять із ІТТ до СІЗО та назад. Також під час засідання було переглянуто відео обшуку у підозрюваного Зеленкіна, де за словами захисників йому правоохоронці підкинули певні речі.

Самі підозрювані підтримали своїх адвокатів. Засідання на прохання підозрюваних Обухова та Власюка провели у закритому режимі.

РБК-Україна писало, що Печерський райсуд Києва сьогодні, 14 березня, продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 13 квітня ймовірному організатору вбивства активіста Віталія Олешка Михайлу Сігіді.

Михайла Сігіду затримали в Бердянську 14 вересня. Його підозрюють в організації вбивства Віталія Олешка. А 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство "Сармата".

Зазначимо, 31 липня 2018 року, близько полудня в Бердянську невідомий вистрілив в Олешка на вулиці, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер.

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