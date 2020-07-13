Суд продлил меру пресечения Кожаре

Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в более 14 млн гривен экс-министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре. Его подозревают в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, следственный судья удовлетворил ходатайство и продлил срок содержания под арестом Леонида Кожары до 25 августа. В то же время он может выйти под залог в 14 млн гривен.

Напомним, в конце марта этого года полицейские задержали Леонида Кожару по подозрению в убийстве Сергея Старицкого. Изначально смерть бывшего владельца телеканала "Интер" расследовалась как самоубийство. Инцидент произошел в доме Кожары в селе Чайки, в момент выстрела бывший министр и его жена якобы находились в других комнатах.

Отметим, что 21 мая стало известно, что Кожара вышел из СИЗО, внеся залог в размере 14 млн гривен.

Позже прокуратура Киевской области потребовала повторного ареста Кожары без права на внесение залога.

11 июня суд повторно арестовал Кожару.