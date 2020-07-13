ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Суд продлил меру пресечения Кожаре

Понедельник 13 июля 2020 17:07
Суд продлил меру пресечения Кожаре
Фото: Леонид Кожара (wikimedia by Michał Józefaciuk)
Автор: Лера Полищук

В мае Леонид Кожара вышел из СИЗО под залог, однако прокуратура потребовала повторного ареста

Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в более 14 млн гривен экс-министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре. Его подозревают в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, следственный судья удовлетворил ходатайство и продлил срок содержания под арестом Леонида Кожары до 25 августа. В то же время он может выйти под залог в 14 млн гривен.

Напомним, в конце марта этого года полицейские задержали Леонида Кожару по подозрению в убийстве Сергея Старицкого. Изначально смерть бывшего владельца телеканала "Интер" расследовалась как самоубийство. Инцидент произошел в доме Кожары в селе Чайки, в момент выстрела бывший министр и его жена якобы находились в других комнатах.

Отметим, что 21 мая стало известно, что Кожара вышел из СИЗО, внеся залог в размере 14 млн гривен.

Позже прокуратура Киевской области потребовала повторного ареста Кожары без права на внесение залога.

11 июня суд повторно арестовал Кожару.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Леонид КожараСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь