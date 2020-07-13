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Суд продовжив запобіжний захід Кожарі

Понеділок 13 липня 2020 17:07
Суд продовжив запобіжний захід Кожарі
Фото: Леонід Кожара (wikimedia by Michał Józefaciuk)
Автор: Лера Полищук

У травні Леонід Кожара вийшов з СІЗО під заставу, однак прокуратура зажадала повторного арешту

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в понад 14 млн гривень екс-міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі. Його підозрюють у вбивстві колишнього власника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, слідчий суддя задовольнив клопотання і продовжив термін утримання під арештом Леоніда Кожари до 25 серпня. Водночас він може вийти під заставу в 14 млн гривень.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року поліцейські затримали Леоніда Кожару за підозрою у вбивстві Сергія Старицького. Спочатку смерть колишнього власника телеканалу "Інтер" розслідувалася як самогубство. Інцидент стався в будинку Кожари в селі Чайки, в момент пострілу колишній міністр і його дружина нібито знаходилися в інших кімнатах.

Зазначимо, що 21 травня стало відомо, що Кожара вийшов з СІЗО, внісши заставу в розмірі 14 млн гривень.

Пізніше прокуратура Київської області зажадала повторного арешту Кожари без права на внесення застави.

11 червня суд повторно заарештував Кожару.

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