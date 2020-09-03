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Суд продлил домашний арест Грымчаку и назначил дату заседания по сути

Автор: Игорь Литвиненко

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Также суд назначил на 8 сентября первое заседание по сути по данному делу.

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Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Согласно решению суда, Грымчаку запрещено покидать жилье с 22:00 до 6:00 до 2 ноября включительно. Также он должен прибывать в суд по каждому вызову, воздерживаться от общения с обвиняемым и свидетелями, сдать на хранение заграпаспорт, а также носить электронное браслет.

Рассмотрение дела по сути запланировано на 8 сентября на 14:00.

Напомним, Грымчак и его помощник были задержаны правоохранителями в августе 2019 года. Их подозревают в вымогательстве 1,1 миллиона долларов. Их задержали во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

В начале апреля 2020 года НАБУ завершило расследование по делу Грымчака и направило материалы в суд.

Также сообщалось, что в мае НАБУ закрыло дело против Грымчака. Однако, речь идет о деле о недостоверном декларировании.

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Новости Украины Юрий ГрымчакСуд