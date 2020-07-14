Суд продлил меру пресечения Грымчаку

Грымчак пробудет под ночным домашним арестом до 7 сентября
Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Он пробудет под ночным домашним арестом до 7 сентября.
Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.
Также аналогичная мера пресечения была продлена и "помощнику" Грымчака.
"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его "помощнику". Также продлен до 7 сентября 2020 включительно срок действие процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых", - сообщили в ВАКС.
Напомним, Грымчак и его помощник были задержан правоохранителями в августе 2019 года. Их подозревают в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
В начале апреля 2020 года НАБУ завершило расследование по делу Грымчака и направило материалы в суд.
Ранее РБК-Украина писало, что срок меры пресечения Грымчаку избегает 25 июля.