Суд продлил меру пресечения Грымчаку

Фото: Юрий Грымчак (УНИАН)

Грымчак пробудет под ночным домашним арестом до 7 сентября

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Он пробудет под ночным домашним арестом до 7 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Также аналогичная мера пресечения была продлена и "помощнику" Грымчака.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его "помощнику". Также продлен до 7 сентября 2020 включительно срок действие процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых", - сообщили в ВАКС.

Напомним, Грымчак и его помощник были задержан правоохранителями в августе 2019 года. Их подозревают в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

В начале апреля 2020 года НАБУ завершило расследование по делу Грымчака и направило материалы в суд.

Ранее РБК-Украина писало, что срок меры пресечения Грымчаку избегает 25 июля.