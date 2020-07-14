ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Суд продлил меру пресечения Грымчаку

Киев, Вторник 14 июля 2020 15:47
Суд продлил меру пресечения Грымчаку
Фото: Юрий Грымчак (УНИАН)
Автор: Игорь Литвиненко

Грымчак пробудет под ночным домашним арестом до 7 сентября

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Он пробудет под ночным домашним арестом до 7 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Также аналогичная мера пресечения была продлена и "помощнику" Грымчака.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его "помощнику". Также продлен до 7 сентября 2020 включительно срок действие процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых", - сообщили в ВАКС.

Напомним, Грымчак и его помощник были задержан правоохранителями в августе 2019 года. Их подозревают в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

В начале апреля 2020 года НАБУ завершило расследование по делу Грымчака и направило материалы в суд.

Ранее РБК-Украина писало, что срок меры пресечения Грымчаку избегает 25 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины мера пресеченияантикоррупционный судЮрий Грымчак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь