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Суд продлил арест подозреваемого в стрельбе в Утрехте

Новости » Происшествия    22.03.2019 - 16:26
Суд продлил арест подозреваемого в стрельбе в Утрехте
Фото: подозреваемый в стрельбе (facebook.com objectiv.tv)

Арест продлен на максимальный срок

В Нидерландах суд продлил арест главного подозреваемого в стрельбе в Утрехте еще на две недели срок. Об этом сообщает NOS.

Так, речь идет о 37-летнем уроженце Турции Гекмана Таниса.

"Главному подозреваемому в нападении в Утрехте Гекману Танису продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на две недели, максимальный срок", - отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что основному подозреваемому по делу о стрельбе в Утрехте предъявили обвинения в массовом убийстве с террористическим мотивом и в угрозе терроризма. В частности, обнаруженные следствием улики указывают, что 37-летний уроженец Турции Гекмен Танис, задержанный через несколько часов после нападения на пассажиров трамвая, действовал в одиночку.

Как писало РБК-Украина ранее, в машине мужчины, подозреваемого в стрельбе в Утрехте, обнаружили улики, которые указывают на то, что он действительно мог быть террористом.

Добавим, по подозрению в причастности к стрельбе в Утрехте задержали третьего подозреваемого. Так, представитель местной прокуратуры Тиес Кортман заявил о задержании третьего подозреваемого в стрельбе в Утрехте. В то же время полиция считает главным подозреваемым ранее задержанного Гекмена Таниса.

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