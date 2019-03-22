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Суд продовжив арешт підозрюваного у стрілянині в Утрехті

Новини » Надзвичайні події    22.03.2019 - 16:26
Суд продовжив арешт підозрюваного у стрілянині в Утрехті
Фото: підозрюваний у стрілянині (facebook.com objectiv.tv)

Арешт продовжено на максимальний строк

У Нідерландах суд продовжив арешт головного підозрюваного у стрілянині в Утрехті ще на два тижні. Про це повідомляє NOS.

Так, йдеться про 37-річного уродженця Туреччини Гекмана Таніса.

“Головному підозрюваному у нападі в Утрехті Гекману Танісу подовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два тижні, максимальний строк”, - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що основному підозрюваному у справі про стрілянину в Утрехті пред'явили звинувачення у масовому вбивстві з терористичним мотивом і в загрозі тероризму. Зокрема, виявлені слідством докази вказують, що 37-річний уродженець Туреччини Гекмен Таніс, затриманий через кілька годин після нападу на пасажирів трамвая, діяв сам.

Як писало РБК-Україна раніше, в машині чоловіка, підозрюваного в стрілянині в Утрехті, виявили докази, які вказують на те, що він дійсно міг бути терористом.

Додамо, за підозрою у причетності до стрілянини в Утрехті затримали третього підозрюваного. Так, представник місцевої прокуратури Тіес Кортман заявив про затримання третього підозрюваного в стрілянині в Утрехті. У той же час поліція вважає головним підозрюваним раніше затриманого Гекмена Таніса.

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