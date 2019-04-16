Суд снова продлил арест "экс-министру здравоохранения Крыма"

Днепровский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей "бывшего министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, которого обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает "Крымский процесс" в своем Facebook.

Указано, что защита Михальчевского в ходе судебного заседания выступила с ходатайством о домашнем аресте, обосновывая это тем, что у подзащитного ухудшилось состояние здоровья.

Кроме того, адвокат Ольга Головина просила позволить подозреваемому находиться за столом, а не в "судебном аквариуме". Оба ходатайства были отклонены.

"Коллегия судей во главе с Мирославой Марченко удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила Михальчевскому срок содержания под стражей на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале Днепровский районный суд Киева продлил на 2 месяца арест экс-министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому, обвиняемому в госизмене и сепаратизме.

Как писало РБК-Украина ранее, 8 января Херсонский городской суд избрал меру пресечения Михальчевскому в виде содержания под стражей сроком на один месяц, а 2 февраля суд продлил арест "экс-министру здравоохранения" оккупированного Крыма Петру Михальчевскому на один месяц.

Так, в начале января сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве Михальчевского. 10 июня 2014 года Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию. Российский глава Крыма Сергей Аксенов тогда утверждал, что заставил Михальчевского подать в отставку, чтобы его не увольняли "по статье".