Суд знову продовжив арешт "екс-міністру охорони здоров'я Криму"

Дніпровський районний суд Києва продовжив на два місяці строк утримання під вартою "колишньому міністру охорони здоров'я Криму" Петру Михальчевському, якого обвинувачують у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє "Крымский процесс" у своєму Facebook.

Вказано, що захист Михальчевського в ході судового засідання виступив з клопотанням про домашній арешт, обґрунтовуючи це тим, що у підзахисного погіршився стан здоров'я.

Крім того, адвокат Ольга Головіна просила дозволити підозрюваному перебувати за столом, а не в "судовому акваріумі". Обидва клопотання були відхилені.

"Колегія суддів на чолі з Мирославою Марченко задовольнила клопотання прокурора і продовжила Михальчевському термін утримання під вартою на 2 місяці", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в лютому Дніпровський районний суд Києва продовжив на 2 місяці арешт екс-міністру охорони здоров'я Криму Петру Михальчевському, обвинуваченому в державній зраді і сепаратизмі.

Як писало РБК-Україна раніше, 8 січня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Михальчевський у вигляді утримання під вартою строком на один місяць, а 2 лютого суд продовжив арешт "екс-міністру охорони здоров'я" окупованого Криму Петру Михальчевському на один місяць.

Так, на початку січня співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування у Києві Михальчевського. 10 червня 2014 року Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням. Російський глава Криму Сергій Аксьонов тоді стверджував, що змусив Михальчевського подати у відставку, щоб його не звільняли "за статтею".