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Суд продлил арест директору лагеря "Виктория"

НовостиОбщество    27.06.2018 - 09:50
Фото: Петрос Саркисян (facebook.com dumskaya.net)
Фото: Петрос Саркисян (facebook.com dumskaya.net)

Арест Саркисяну продлен на 60 дней - до 26 августа

Киевский районный суд Одессы продлил арест бывшему директору детского лагеря "Виктория" Петрос Саркисяну на два месяца. Соответствующее решение суд принял во вторник, 26 июня, пишет "Слово и Дело".

Как сообщается, прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Судья принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, до 26 августа, без права внесения залога", - отмечает издание.

Также были допрошены потерпевшие во время пожара дети. Дети утверждают, что в "Виктории" инструктаж по противопожарной безопасности с ними не проводили, а водопроводная вода (в комнатах, в душе) билась током. Кроме того, в некоторых комнатах заедали замки.

Напомним, 6 июня Киевский районный суд Одессы отклонил ходатайство департамента образования и науки горсовета Одессы о снятие ареста с части детского лагеря "Виктория".

Также сообщалось, что Киевский районный суд Одессы в мае отказал в отводе председательствующего судьи в уголовном производстве по обвинению директора детского лагеря "Виктория".

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Теги публикации: Одесса, лагерь, Одесса, Суд, арест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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