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Суд Одеси відмовився знімати арешт з табору "Вікторія"

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 13:00
від: Київський районний суд Одеси (google.com map)
від: Київський районний суд Одеси (google.com map)

Департамент освіти і науки міськради Одеси просив про зняття арешту з частини дитячого табору "Вікторія"

Київський районний суд Одеси відхилив клопотання департаменту освіти і науки міськради Одеси про зняття арешту з частини дитячого табору "Вікторія". Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Як повідомляється, вчора, 5 червня 2018 року, в ході засідання суд вирішив не знімати арешт з табору.

Наголошується, що департамент просив зняти арешт тільки з "кам'яних" корпусів табору для виконання припису Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київський районний суд Одеси у травні відмовив у відводі головуючого судді у кримінальному провадженні за обвинуваченням директора дитячого табору "Вікторія".

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Теги публікації: Одеса, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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