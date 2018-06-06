Суд Одеси відмовився знімати арешт з табору "Вікторія"

Департамент освіти і науки міськради Одеси просив про зняття арешту з частини дитячого табору "Вікторія"
Київський районний суд Одеси відхилив клопотання департаменту освіти і науки міськради Одеси про зняття арешту з частини дитячого табору "Вікторія". Про це повідомляє місцеве видання "Думська".
Як повідомляється, вчора, 5 червня 2018 року, в ході засідання суд вирішив не знімати арешт з табору.
Наголошується, що департамент просив зняти арешт тільки з "кам'яних" корпусів табору для виконання припису Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київський районний суд Одеси у травні відмовив у відводі головуючого судді у кримінальному провадженні за обвинуваченням директора дитячого табору "Вікторія".