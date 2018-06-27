Суд продовжив арешт директору табору "Вікторія"

Арешт Саркисяну продовжено на 60 днів - до 26 серпня

Київський районний суд Одеси продовжив арешт колишньому директору дитячого табору "Вікторія" Петросу Саркисяну на два місяці. Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, 26 червня, пише "Слово і Діло".

Як повідомляється, прокуратура клопотала про продовження терміну утримання під вартою. Сторона захисту просила обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Суддя ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб, до 26 серпня, без права внесення застави", - зазначає видання.

Також були допитані потерпілі під час пожежі діти. Діти стверджують, що в "Вікторії" інструктаж з протипожежної безпеки з ними не проводили, а водопровідна вода (в кімнатах, в душі) билася струмом. Крім того, в деяких кімнатах заїдали замки.

Нагадаємо, 6 червня Київський районний суд Одеси відхилив клопотання департаменту освіти і науки міськради Одеси про зняття арешту з частини дитячого табору "Вікторія".

Також повідомлялося, що Київський районний суд Одеси у травні відмовив у відводі головуючого судді у кримінальному провадженні за обвинуваченням директора дитячого табору "Вікторія".