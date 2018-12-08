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Суд продовжив арешт директора дитячого табору Вікторія

Новини » Суспільство    08.12.2018 - 00:08
Суд продовжив арешт директора дитячого табору Вікторія
Ілюстративне фото (УНІАН)

Арешт продовжений на 2 місяці

В Одесі Київський районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для директора дитячого табору Вікторія Петроса Саркісяна до 7 лютого 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Повідомляється, що сторона звинувачення вимагала продовжити термін арешту для обвинуваченого. У той же час сторона захисту Саркісяна наполягала на пом'якшення запобіжного заходу.

"За результатами засідання суд продовжив обвинуваченому термін утримання під вартою ще на два місяці, тобто до 7 лютого 2019 року", - сказано в рішенні суду.

Раніше повідомлялося, що в Одесі будівельнику дитячого табору "Вікторія" оголосили нове підозра. Встановлено, що на рахунки низки компаній з ознаками фіктивності зараховано понад 1,7 млн гривень за виконання умов договору у той час, як будівельно-монтажні та інші роботи ці підприємства не здійснювали.

В ніч на 16 вересня 2017 року сталася пожежа в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі, у результаті якого загинули три дитини. 30 листопада директор табору був заарештований без права застави.

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