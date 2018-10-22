ГБР продлило на две недели прием документов на вакантные должности

Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)

В Госбюро расследований есть 74 вакантных должности

Государственное бюро расследований (ГБР) еще на две недели продлило прием заявлений на вакантные должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В частности, речь идет о 74 должности государственных служащих в территориальных управлениях Госбюро расследований.

"Кандидаты могут подавать документы до 2 ноября", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в конце сентября Комитет министров Совета Европы призвал украинскую власть активизировать свои усилия, чтобы обеспечить отбор работников и эффективное функционирование Государственного бюро расследований без дальнейшей задержки.

Ранее глава ГБР Роман Труба заявлял, что Бюро откроет первые производства в ноябре после избрания следователей территориальных управлений и назначения их на должности.

Добавим, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции анонсировало 22 октября 2018 полную проверку деклараций, в частности представленную директором ГБР Романом Трубой. Решение об этом, а также о результатах и продлении таких проверок приняли во время заседания Национального агентства.

Впоследствии прокуратура Киева прокоменировала, что не является инициатором проверки декларации директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Уточнили, что правоохранители не установили достаточно данных для внесения сведений в ЕРДР.