Суд признал незаконным решение о проверке Сытника перед назначением главой НАБУ

Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суд признал противоправными действий ГФС о направлении информации о результатах проверки Сытника

Суд принял решение по делу о прохождении директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником специальной проверки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.

Суд завершил рассмотрение дела по иску ООО "Юридическая компания "Студия права" в Государственную фискальную службу Украины о предоставлении заведомо ложной информации с выводом о достоверности сведений декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера Сытника во время прохождения специальной проверки в рамках участия в конкурсе на должность директора НАБУ.

Сегодня суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований путем признания противоправными действий ГФС Украины о направлении информации о результатах проверки Сытника в нарушение требований законодательства, в частности, порядка проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

В п. 12 данного порядка указано: "В случае установления по результатам специальной проверки расхождений в предоставленных претендентом на должность автобиографии и/или декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год претенденту на должность сообщается о таком факте и ему предоставляется возможность в течение пяти рабочих дней предоставить письменное объяснение и/или исправить расхождения".

Напомним, в иске говорилось, что 31 марта 2015 года, в день подачи Сытником уточненной декларации, предыдущий порядок контроля декларации потерял юрсилу, а новый порядок вступил в силу только с 30 апреля 2015 года. В свою очередь ГФС признала, что Сытник прошел специальную проверку, что в дальнейшем позволило назначить его директором НАБУ.