Суд визнав незаконним рішення про перевірку Ситника перед призначенням главою НАБУ

Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд визнав протиправними дій ГФС про направлення інформації про результати перевірки Ситника

Суд ухвалив рішення у справі про проходження директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником спеціальної перевірки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду міста Києва.

Суд завершив розгляд справи за позовом ТОВ "Юридична компанія "Студія права" до Державної фіскальної служби України про надання завідомо неправдивої інформації з висновком щодо достовірності відомостей декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру Ситника під час проходження спеціальної перевірки в рамках участі в конкурсі на посаду директора НАБУ

Сьогодні суд ухвалив рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом визнання протиправними дій ДФС України про направлення інформації про результати перевірки Ситника в порушення вимог законодавства, зокрема, порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

У п. 12 даного порядку зазначено: "У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки розбіжностей в наданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік претенденту на посаду повідомляється про такий факт і йому надається можливість протягом п'яти робочих днів надати письмове пояснення та/або виправити розбіжності".

Нагадаємо, у позові йшлося, що 31 березня 2015 року, у день подачі Ситником уточненої декларації, попередній порядок контролю декларації втратив юридичну силу, а новий порядок набув чинності з 30 квітня 2015 року. У свою чергу ГФС визнала, що Ситник пройшов спеціальну перевірку, що в подальшому дозволило призначити його директором НАБУ.