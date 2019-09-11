Суд признал незаконным блокирование работы парламента Британии

Высший гражданский суд Шотландии постановил, что просьба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона королеве Елизавете II временно заблокировать работу парламента для разрешения ситуации с выходом страны из Евросоюза (Brexit) признана незаконной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, суд вынес постановление о том, что блокировка работы парламента была незаконной и не имеет силы.

"Суд вынесет постановление о том, что совет премьера королеве и последовавшая за ним блокировка были незаконными и, следовательно, не имеют силы и эффекта", - говорится в решении суда.

Группа из трех судей вынесла решение в пользу межпартийной группы депутатов, которые оспаривали решение премьера. Они считают, что Джонсон пытался не дать им принять законы, которые могли бы помешать премьеру провести Brexit без сделки с Европейского союза.

Таким образом, это решение отменяет предыдущее решение суда, в котором говорилось, что на прошлой неделе Джонсон не нарушил закон.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Великобритании приняли законопроект об отсрочке выхода состава ЕС. Соответствующий закон подписала королева Британии Елизавета II.

Кроме того, парламент Великобритании приостановил свою работу до 14 октября. Как сообщается, таким образом на высшем законодательном уровне не состоится голосование по досрочным выборам.