Суд приостановил лицензию украинского лоукостера

Барышевский районный суд Киевской области временно остановил действие лицензии авиакомпании "Авиакомпания Скайап" (SkyUp Airlines) на право перевозок пассажиров воздушным транспортом. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение суда в Едином госреестре судебных решений.

Согласно решению суда, действие лицензии приостановлено в рамках обеспечения иска к компании.

"Приостановить действие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, выданной ООО "Авиакомпания Скайап" на основании приказа Государственной авиационной службы Украины от 18.05.2018 №454 "О принятии решения о выдаче лицензии по перевозке пассажиров воздушным транспортом" до разрешения данного иска по существу", - говорится в решении суда.

В самой компании отметили, что истец якобы не пользовался услугами SkyUp Airlines и не являлся ее клиентом. Кроме того, компания утверждает, что суд не может приостановить действие лицензии, так как она выдавалась специальным органом.

В то же время министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что районный суд нет никакой компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части. "Это является прерогативой исключительно административного суда", - написал он на своей странице в Facebook.

"Пока я министр инфраструктуры - SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает", - добавил он.

Напомним, крупнейший лоукостер Европы, авиакомпания Ryanair, начал работать в Украине в 2018 году. 3 сентября 2018 года из Украины вылетел первый рейс Ryanair.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2019 года в Украину зашел крупнейший автобусный лоукостер Европы - немецкая транспортная компания Flixbus.