Суд призупинив ліцензію українського лоукостера

Баришівський районний суд Київської області тимчасово зупинив дію ліцензії авіакомпанії "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airlines) на право перевезення пасажирів повітряним транспортом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з рішенням суду, дія ліцензії призупинена в межах забезпечення позову до компанії.

"Зупинити дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, яка видана ТОВ "Авіакомпанія Скайап" на підставі наказу Державної авіаційної служби України від 18.05.2018 №454 "Про прийняття рішення про видачу ліцензії з перевезення пасажирів повітряним транспортом" до вирішення даного позову по суті", - йдеться в рішенні суду.

У той же час міністр інфраструктури Володимир Омелян вже заявив про те, що районний суд немає жодної компетенції ухвалювати такі рішення, тим більше в забезпечувальній частині. "Це є прерогативою виключно адміністративного суду", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Поки я міністр інфраструктури - SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує", - додав він.

Нагадаємо, найбільший лоукостер Європи, авіакомпанія Ryanair, почав працювати в Україні в 2018 році. 3 вересня 2018 року з України вилетів перший рейс Ryanair.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2019 року в Україну зайшов найбільший автобусний лоукостер Європи - німецька транспортна компанія Flixbus.