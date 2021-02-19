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Суд приговорил сотрудника украинской буровой установки, захваченной РФ в Черном море

Автор: Олег Черныш

Днепровский районный суд Киева приговорил к условному сроку выпускника военно-морского училища им. Нахимова, работавшего помощником капитана на захваченных Россией буровых установках в Черном море. Он согласился сотрудничать со следствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Указано, что моряк Илья Зварич в 2018 году окончил военно-морское училище имени Нахимова в оккупированном Крыму, а в сентябре 2020 года был задержан на материковой Украине.

Правоохранители установили, что он работал на захваченном россиянами предприятии "Черноморнефтегаз" и был вторым помощником капитана на одной из буровых установок, добывающей газ на шельфе Черного моря. Службу на захваченной установке он нес вахтовым методом.

Задержанному предъявили подозрение в умышленном нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины с целью нанесения ей ущерба.

Подозреваемый признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием, в частности, дать показания в уголовном процессе против бывшего замначальника крымской милиции и руководителя службы охраны "Черноморнефтегаза" Николая Федоряна.

В итоге Днепровский суд Киева в начале февраля утвердил соглашение Зварича со следствием и приговорил к 3 годам тюрьмы, освободив с испытательным сроком в 1 год.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму всем задержанным мусульманским активистам оккупационный "суд" избрал меру пресечения. Их будут держать в СИЗО до середины апреля.

Также постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич против подачи воды на полуостров до его деоккупации. Чтобы полностью исключить попадание воды, нужно достроить дамбу на Северо-Крымском канале.

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