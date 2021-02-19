Суд засудив співробітника української бурової установки, захопленої РФ в Чорному морі

Дніпровський районний суд Києва засудив до умовного терміну випускника військово-морського училища ім.Нахімова, який працював помічником капітана на захоплених Росією бурових установках у Чорному морі. Він погодився співпрацювати зі слідством.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.
Зазначено, що моряк Ілля Зварич в 2018 році закінчив військово-морське училище імені Нахімова в окупованому Криму, а у вересні 2020 року був затриманий на материковій Україні.
Правоохоронці встановили, що він працював на захопленому росіянами підприємстві "Чорноморнафтогаз" і був другим помічником капітана на одній з бурових установок, що видобуває газ на шельфі Чорного моря. Службу на захопленій установці він ніс вахтовим методом.
Затриманому висунули підозру у навмисному порушенні порядку в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України з метою заподіяння їй шкоди.
Підозрюваний визнав свою провину і погодився співпрацювати зі слідством, зокрема, дати свідчення в кримінальному процесі проти колишнього заступника начальника кримської міліції та керівника служби охорони "Чорноморнафтогазу" Миколи Федоряна.
У підсумку Дніпровський суд Києва на початку лютого затвердив угоду Зварича зі слідством і засудив до 3 років ув'язнення, звільнивши з випробувальним терміном в 1 рік.
Раніше повідомлялося, що в включеному Криму всім затриманим мусульманським активістам окупаційний «суд» обрав запобіжний захід. Їх будуть тримати в СІЗО до середини квітня.
Також постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич проти подачі води на півострів до його деокупацію. Щоб повністю виключити потрапляння води, потрібно добудувати дамбу на Північно-Кримському каналі.