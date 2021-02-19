Суд засудив співробітника української бурової установки, захопленої РФ в Чорному морі

Зазначено, що моряк Ілля Зварич в 2018 році закінчив військово-морське училище імені Нахімова в окупованому Криму, а у вересні 2020 року був затриманий на материковій Україні.

Правоохоронці встановили, що він працював на захопленому росіянами підприємстві "Чорноморнафтогаз" і був другим помічником капітана на одній з бурових установок, що видобуває газ на шельфі Чорного моря. Службу на захопленій установці він ніс вахтовим методом.

Затриманому висунули підозру у навмисному порушенні порядку в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України з метою заподіяння їй шкоди.

Підозрюваний визнав свою провину і погодився співпрацювати зі слідством, зокрема, дати свідчення в кримінальному процесі проти колишнього заступника начальника кримської міліції та керівника служби охорони "Чорноморнафтогазу" Миколи Федоряна.

У підсумку Дніпровський суд Києва на початку лютого затвердив угоду Зварича зі слідством і засудив до 3 років ув'язнення, звільнивши з випробувальним терміном в 1 рік.