ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Задержанных в Крыму активистов арестовали на два месяца

Новина українською → Крым, Четверг 18 февраля 2021 00:49
Задержанных в Крыму активистов арестовали на два месяца Фото: задержанные активисты (crimean-solidarity.org)
Автор: Даша Харченко

В аннексированном Крыму всем задержанным мусульманским активистам оккупационный "суд" избрал меру пресечения. Их будут держать в СИЗО до середины апреля.

Об этом сообщает Крымская солидарность.

Отмечается, что Яшара Шихаметова Ленинский районный "суд" Севастополя арестовал до 14 апреля. Он заявил, что ФСБ подбросила ему во время обыска три книги, вероятно, запрещенные.

Остальных задержанных Киевский районный "суд" Симферополя арестовал до 15 апреля.

Их якобы подозревают в причастности к исламской партии Хизб ут-Тахрир. В России она с 2003 года признана террористической, но свободно действует в Украине и большинстве европейских стран.

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла два уголовных дела из-за обысков российских силовиков на полуострове. В ходе этих обысков задержали 7 крымских татар.

Напомним, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия превратила Крым в мощную военную базу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Крым мусульмане Хизб ут-Тахрир
NEWS
Степанов: вакцина Pfizer приедет в конце февраля, AstraZeneca до конца недели
Степанов: вакцина Pfizer приедет в конце февраля, AstraZeneca до конца недели
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами