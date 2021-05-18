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Суд повторно отстранил руководителя Нацакадемии аграрных наук

Автор: РБК-Украина

Суд повторно отстранил руководителя Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзала от занимаемой должности. Решение будет действовать до 8 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Руководителя НААН подозревают в получении взятки.

По версии следствия, чиновник содействовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины. Новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.

Также подозреваемый способствовал зачислению этого же человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и последующей передаче соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" – элитный внедорожник.

РБК-Украина писало, что в декабре Гадзалу сообщили о подозрении.

Напомним, в 2019 году ему уже сообщали подозрение во вмешательстве в деятельность работника Государственной исполнительной службы. Однако через несколько месяцев прокурор по его делу закрыл уголовное производство, не дождавшись выводов экспертизы.

В январе 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении ему и четырем топ-чиновникам Национальной академии аграрных наук в причастности к незаконному отчуждению особо ценных земель.

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