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Суд повторно відсторонив керівника Нацакадемії аграрних наук

Автор: РБК-Україна

Суд повторно відсторонив керівника Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала від займаної посади. Рішення діятиме до 8 липня.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Керівника НААН підозрюють в отриманні хабара.

За версією слідства, посадовець сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. Натомість новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством і конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності.

Також підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав "подяку" – елітний позашляховик.

РБК-Україна писало, що в грудні Гадзалу повідомили про підозру.

Нагадаємо, у 2019 році йому вже повідомляли підозру у втручанні в діяльність працівника державної виконавчої служби. Однак через кілька місяців прокурор по його справі закрив кримінальне провадження, не дочекавшись висновків експертизи.

У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру йому та чотирьом топ-чиновникам Національної академії аграрних наук в причетності до незаконного відчуження особливо цінних земель.

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