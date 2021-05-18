Суд повторно відсторонив керівника Нацакадемії аграрних наук

Суд повторно відсторонив керівника Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала від займаної посади. Рішення діятиме до 8 липня.
Керівника НААН підозрюють в отриманні хабара.
За версією слідства, посадовець сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. Натомість новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством і конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності.
Також підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав "подяку" – елітний позашляховик.
РБК-Україна писало, що в грудні Гадзалу повідомили про підозру.
Нагадаємо, у 2019 році йому вже повідомляли підозру у втручанні в діяльність працівника державної виконавчої служби. Однак через кілька місяців прокурор по його справі закрив кримінальне провадження, не дочекавшись висновків експертизи.
У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру йому та чотирьом топ-чиновникам Національної академії аграрних наук в причетності до незаконного відчуження особливо цінних земель.