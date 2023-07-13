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Суд повернув у власність України "трубу Медведчука"

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Четвер 13 липня 2023 18:26
Суд повернув у власність України "трубу Медведчука" Фото: суд повернув у власність України "трубу Медведчука" (dzi gov ua)
Автор: Наталія Кава

Господарський суд Житомирської області повернув у власність держави українську частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок". Мова йде про так звану "трубу Медведчука".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

Як розповіли у відомстві, Господарський суд Житомирської області задовольнив позов Фонду державного майна України щодо повернення у державну власність української частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Нафтопродуктопровід було збудовано за часів СРСР, 1957−1968 роках. Однак після проголошення незалежності України він мав перейти у власність держави на підставі правонаступництва. Однак, дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" не передала зазначений трубопровід у власність України.

З початку 2011 року велися судові справи, покликані повернути трубопровід у державну власність. Тоді Госпсуд Рівненської області визнав право власності на українську частину нафтопродуктопроводу за Україною. Однак у 2017 році він змінив своє рішення на користь "Транснафтопродукту".

В той же рік НАБУ і САП розпочали розслідування обставин передачі права власності. Як з'ясували слідчі НАБУ, основою для нового рішення суду був завідомо неправдивий висновок інженерно-технічної експертизи. НАБУ звернулося до суду з клопотанням про арешт активу.

Нагадаємо, в лютому Вищий антикорупційний суд наклав арешт на ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Рішенням суду заборонено розпорядження, відчуження і користування об'єктами і лінійними ділянками, які задіяні в забезпеченні діяльності комплексу.

Раніше Рада національної безпеки та оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського доручила повернути у державну власність "трубу Медведчука".

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