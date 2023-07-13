ua ru
Чт, 13 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суд вернул в собственность Украины "трубу Медведчука"

Новина українською →
Четверг 13 июля 2023 18:26
Суд вернул в собственность Украины "трубу Медведчука" Фото: суд вернул в собственность Украины "трубу Медведчука" (dzi gov ua)
Автор: Наталья Кава

Хозяйственный суд Житомирской области вернул в собственность государства украинскую часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Речь идет о так называемой "трубе Медведчука".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Как рассказали в ведомстве, Хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил иск Фонда государственного имущества Украины о возвращении в государственную собственность украинской части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Нефтепродуктопровод был построен во времена СССР, 1957-1968 годах. Однако после провозглашения независимости Украины он должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства. Однако дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала указанный трубопровод в собственность Украины.

С начала 2011 велись судебные дела, призванные вернуть трубопровод в государственную собственность. Тогда Хозсуд Ровенской области признал право собственности на украинскую часть нефтепродуктопровода по Украине. Однако в 2017 году он изменил свое решение в пользу "Транснефтепродукта".

В тот же год НАБУ и САП приступили к расследованию обстоятельств передачи права собственности. Как выяснили следователи НАБУ, основой для нового решения суда было заведомо ложное заключение инженерно-технической экспертизы. НАБУ обратилось в суд с ходатайством об аресте актива.

Напомним, в феврале Высший антикоррупционный суд наложил арест на участок нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Решением суда запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, задействованными в обеспечении деятельности комплекса.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского поручил вернуть в государственную собственность "трубу Медведчука".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук НАБУ
NEWS
Байден не думает, что война РФ против Украины продлится годами
Байден не думает, что война РФ против Украины продлится годами
DAILY
Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе
Милан Лелич, Юлия Акимова Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе